Строительство онкодиспансера власти Севастополя хотят передать другому подрядчику

Весной конкурс на строительство нового корпуса онкологического диспансера выиграла компания «Сатурн», но из-за судебных процессов она до сих пор не может приступить к строительству здания.

«К сожалению, мы потеряли большое количество времени в этом году в связи с тем, что один из подрядчиков, который был определен еще в апреле как победитель, не смог предоставить банковское обеспечение. С ним не был заключен контракт. Они обратились в Арбитражный суд, суд постановил, что так как банковская гарантия была в бумажном виде, но они не предоставили ее на площадку, они все-таки имеют право выполнить этот контракт, – рассказал сегодня журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. – После того, как суд принял это решение, в середине лета я начал заниматься этим вопросом. Чтобы точно понять, правомочна ли компания, мы обратились в апелляционную инстанцию, чтобы в судебном порядке еще раз были подтверждены их права на этот контракт. Все-таки это очень серьезный объект, который город очень ждет, и здесь невозможно допустить ошибку и вступить в отношения с теми, кто не справится».

В итоге апелляционная инстанция подтвердила, что компания «Сатурн» имеет право строить объект, но, когда пришло время предоставить банковскую гарантию заказчику, компания опять этого не сделала, таким образом считается, что она уклоняется от исполнения контракта. Сейчас Михаил Развожаев намерен обратиться к Президенту страны, чтобы объект не выставлялся на конкурс, а был передан на строительство одной из компаний «Ростеха», которая там же – на месте будущего медицинского кластера – начнет строить больницу скорой медицинской помощи. Контракт с подрядчиком, сообщил Развожаев, будет подписан в ближайшее время.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь