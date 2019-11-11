Строительство пассажирского терминала Бельбека начнется в 2020 году

«В аэропорту Бельбек будет сектор деловой авиации и сектор, который будет работать со специальными рейсами <…> Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2020 год», – уточнил Евгений Плаксин.

По его словам, до конца 2019 года должно быть завершено проектирование. После строительства пассажирской части аэропорт будет принимать самолёты малой авиации. Созданием гражданской инфраструктуры займутся подразделения Минобороны.

Строительство гражданского сектора севастопольского аэродрома Бельбек планируется начать в следующем году, рассказал ТАСС гендиректор Международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.

Строительство пассажирского терминала Бельбека начнется в 2020 году Работы будет проводить министерство обороны Российской Федерации. Строительство гражданского сектора севастопольского аэродрома Бельбек планируется начать в следующем году, рассказал ТАСС …



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