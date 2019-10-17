Строительство торгового центра на улице Косарева проверит Севстройнадзор

Такое решение приняли его представители по итогам совместной рабочей поездки с председателем Законодательного собрания Севастополя Владимиром Немцевым.

За помощью к нему обратились местные жители. Они опасаются, что на участке, отведенном под торговый центр, появятся многоэтажные жилые дома. Объявления о продаже апартаментов на пересечении улиц Косарева и Маринеско уже появились в Интернете. Теперь специалисты установят, соответствуют ли проводимые на участке работы проектной документации. Плановая проверка назначена на 22 октября. Но уже сейчас видны некоторые нарушения, говорят сотрудники управления.

«На лицо нарушения требований проекта организации строительства: на въезде на объект отсутствуют схема организации движения, схема размещения средств пожаротушения, – говорит Дмитрий Клименко, заместитель начальника управления государственного строительного надзора и экспертизы г. Севастополя. – Кран, который выполняет демонтажные работы, установлен не с той стороны здания, как это предусмотрено проектной документацией. Но это то, что видно из-за забора сегодня».

«Будем ходатайствовать, чтобы департамент архитектуры, правительство сделало проект планировки данной территории, – сообщил председатель Законодательного собрания г. Севастополя Владимир Немцев. – Необходимую территорию для функционирования торгового центра выделят, а остальную территорию в рамках планировки можно будет использовать в том числе и под строительства в этом районе поликлиники».

По итогам проверки собственнику или выдадут предписания об устранении нарушений, или привлекут его к административной ответственности, говорят в ведомстве.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Немцев проверил ход реконструкции сквера на улице Маринеско. За работами наблюдает общественный совет при Общероссийском народном фронте. Сейчас там укладывают плитку, уже установлены опоры освещения. Также должны появиться деревья и кустарники. Планируют создать и доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Владимир Немцев рассказал, что подрядчик укладывается в график. К 30 ноября строители должны завершить все работы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь