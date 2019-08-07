Строить дороги в Крыму до 2024 года будет один подрядчик

7 августа 2019     16
Строить дороги в Крыму до 2024 года будет один подрядчик

Компания «Центродорстрой» («ЦДС») станет единым подрядчиком ремонта всех дорог Республики Крым. Об этом сегодня заявил руководитель региона Сергей Аксёнов.

“ЦДС” – компания московская, у нее есть собственный проектный отдел, свои асфальтобетонные и цементные заводы. За годы работы работы она ввела в эксплуатацию 450 объектов. “ЦДС” привлекали к работам на федеральных трассах, ее работники строили мосты и путепроводы, занимались реконструкцией взлетно-посадочных полос аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ейска и Иваново. 

Контракт с компанией будет заключен с 1 января 2020 года и будет действовать до 2024-го. «ЦДС» вправе привлекать другие строительные фирмы в качестве субподрядчиков, но ответственность за сдачу объекта полностью будет нести ее руководство.

«Никаких конкурсных процедур не надо будет, они в рамках финансирования сразу проект выполняют и сразу работают. Это для всех нас снимет головную боль, не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели – в момент доведения подрядчик сразу выходит на работу», – сообщил Сергей Аксенов.

Такое решение было принято на уровне правительства России. Во время визита в Севастополь премьер-министра страны Дмитрия Медведева Сергей Аксенов озвучил ему предложение о работе с единым подрядчиком. Сегодня глава республики разговаривал по телефону с вице-премьером Дмитрием Козаком, и тот подтвердил, что решение принято и об этом будут доложено президенту Путину. готовится

В Крыму выбирали между двумя компаниями: «ВАД» (она прокладывает трассу «Таврида») и «Центродорстроем», которая работает на строительстве первого этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный, выбор пал именно на «ЦДС».

Также руководители двух регионов: Крыма и Севастополя – обратились к первым лицам российского правительства с просьбой определить единого подрядчика не только по строительству дорог, но и социальных объектов в рамках ФЦП. Это поможет не допустить к тендерам ненадежные компании, которые могут сорвать сроки строительства или вообще не справиться с поставленными задачами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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