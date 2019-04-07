Студентка СевГУ выиграла золото на Международном турнире по боксу (+ Видео)

7 апреля 2019     44
Студентка СевГУ выиграла золото на Международном турнире по боксу (+ Видео)

Студентка СевГУ Елена Гапешина выиграла золото на Международном турнире по боксу. В конце недели Елена отправится на спортивные сборы в Кемерово. Там в конце апреля пройдёт чемпионат России.

Елена – профессиональный боксер. Хотя в большой спорт попала случайно.

«Как-то друг говорит просто: «не хочешь попробовать, пошли посмотришь, куда я записался». Я посмотрела, и как-то загорелась», – рассказала она.

Это был 2012 год, когда женский бокс, одним из последних, признали на мировой арене и включили в программу Олимпийских игр. Лена тогда только приехала в Севастополь из родного Армянска, чтобы поступить в Севастопольский государственный университет, но с головой погрузилась в мир бокса. Учебу пришлось совмещать с ежедневными 5-часовыми тренировками и бесконечными турнирами. Спустя несколько лет Лена получила мастера спорта.

 
Источник vesti92.ru
Фото с сайта sevsport.su


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


В Севастополе состоялся двадцать шестой Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2019» В Севастополе состоялся двадцать шестой Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2019»

С 3 по 5 апреля в Севастополе проходили масштабные научные события — двадцать шестой Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2019» и ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения». Конференции прошли в рамках празднования юбилейного года — 20-летия Филиала МГУ в Севастополе.

Троллейбусы №2, 8, 13 и 22 прекращают работу на неопределённый срок Троллейбусы №2, 8, 13 и 22 прекращают работу на неопределённый срок

Троллейбусные маршруты №2, 8, 13 и 22 с понедельника, 1 апреля, прекращают работу на неопределённый срок по техническим причинам, сообщили «Вести ФМ – Севастополь» в ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова».

В Севастополе прошла торжественная линейка «Старт юбилейного года», посвящённая 20-летию филиала МГУ В Севастополе прошла торжественная линейка «Старт юбилейного года», посвящённая 20-летию филиала МГУ

В пятницу, 29 марта в ознаменование 20-летия Решения Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова о создании филиала в городе Севастополе состоялась торжественная линейка «Старт юбилейного года». Черноморский филиал Московского государственного университета создан 29 марта 1999 года по инициативе мэра Москвы Ю.М. Лужкова и ректора МГУ В.А. Садовничего. В июле 1999 года состоялся первый набор студентов.

Культурно-информационному центру будет возвращено историческое название - «Дворец культуры рыбаков» Культурно-информационному центру будет возвращено историческое название – «Дворец культуры рыбаков»

Трудовой коллектив поддержал инициативу руководства Культурно-информационного центра ходатайствовать перед органами исполнительной и законодательной ветвей власти о восстановлении прежнего названия ведущему учреждению культуры города. Было рассмотрено предложение директора КИЦ Татьяны Зениной о возвращении учреждению исторического названия Дворец культуры рыбаков.

В Севастополе открылась школа «Поверь в себя» для девочек из многодетных семей В Севастополе открылась школа «Поверь в себя» для девочек из многодетных семей

В Севастополе, в рамках грантовой поддержки управления молодёжи и спорта, открылась школа «Поверь в себя» для девочек 13-17 лет из многодетных семей. Проект охватывает основные аспекты развития девушек: от базовых правил этикета и ухода за собой до основ финансовой грамотности и презентации себя в обществе.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info