Студентка СевГУ выиграла золото на Международном турнире по боксу (+ Видео)

Студентка СевГУ Елена Гапешина выиграла золото на Международном турнире по боксу. В конце недели Елена отправится на спортивные сборы в Кемерово. Там в конце апреля пройдёт чемпионат России.

Елена – профессиональный боксер. Хотя в большой спорт попала случайно.

«Как-то друг говорит просто: «не хочешь попробовать, пошли посмотришь, куда я записался». Я посмотрела, и как-то загорелась», – рассказала она.

Это был 2012 год, когда женский бокс, одним из последних, признали на мировой арене и включили в программу Олимпийских игр. Лена тогда только приехала в Севастополь из родного Армянска, чтобы поступить в Севастопольский государственный университет, но с головой погрузилась в мир бокса. Учебу пришлось совмещать с ежедневными 5-часовыми тренировками и бесконечными турнирами. Спустя несколько лет Лена получила мастера спорта.



Источник vesti92.ru

Фото с сайта sevsport.su