Студенты из Крыма смогут работать на железной дороге

Региональный штаб организации «Российские студенческие отряды» проводит переговоры о трудоустройстве студентов с компанией «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей обслуживание поездов в Крыму.

Руководитель регионального штаба молодежной организации Владимир Кайдановский отметил, что в прошлом году вопрос трудоустройства крымских студентов на железную дорогу уже прорабатывался, сообщает РИА Новости.

Был дистанционно подготовлен один отряд проводников. Молодые люди получили трудоустройство на поездах дальнего следования по маршрутам – Мурманск, Петербург, Москва, Тольятти, Самара. Владимир Кайдановский добавил, что студенческие отряды проводников показали себя довольно успешно и, в дальнейшем, подобные проекты могут стать хорошим стимулом для вступления молодежи в российские студенческие отряды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь