Студенты и педагоги Севастополя написали IT-диктант

Акция проходит второй год по всей стране и приурочена ко Дню программиста. Участники ответили на 32 вопроса. На каждый было отведено полторы минуты.

Диктант можно было написать как очно, так и дистанционно – на интернет-площадке. Офлайн на вопросы теста ответили 50 человек. Это не только студенты института информационных технологий СевГУ, но и других подразделений вуза, а еще – преподаватели. Цель акции – определение уровня цифровой грамотности. По итогам участники диктанта получат именные сертификаты. Отличников очного этапа пригласят на Международную конференцию по новым образовательным технологиям еду-Крым, которая пройдет в октябре в СевГУ.

«В этом году акция более масштабная. Задания достаточно простые, они носят общий характер, касаются основ общих информационных технологий, но есть и специальные вопросы, касающиеся блокчейна, например, и вопросы, связанные с робототехникой», – сообщил Владимир Бондарев, директор Института информационных технологий и управления в технических системах СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь