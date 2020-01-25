Студенты Севастополя отметили Татьянин день вальсами и кадрилями

В 18:00 25 января в Севастопольском государственном университете начался Студенческий бал. В нём приняли участие студенты из институтов СевГУ, Политехнического колледжа, ЧВВМУ, Колледжа информационных технологий, Профессионального художественного колледжа, сотрудники и преподаватели, всего 30 пар. Программа пятого юбилейного бала состояла из 21 танца: вальсы, польки, кадрили, сиртаки и другие.

Поздравить молодых людей с их праздником пришёл врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Студенты Севастополя отметили Татьянин день вальсами и кадрилями Поздравить молодых людей с их праздником пришёл врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В 18:00 25 января в Севастопольском государственном …



Проблема с гололедом возникла в центре Владивостока Грунтовые воды уже на протяжении нескольких лет создают проблемы жителям и гостям Владивостока, желающим спуститься или подняться по знаменитой «лестнице …



В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии. Об этом сообщает …



«Невнятная позиция»: почему Вашингтон предоставлял недостоверные данные о пострадавших от удара по базе в Ираке Пентагон обнародовал новую информацию о числе пострадавших в результате иранского ракетного удара по объектам армии США в Ираке. Ведомство сообщило …

