Студенты Севастополя отметили Татьянин день вальсами и кадрилями

25 января 2020     21
Студенты Севастополя отметили Татьянин день вальсами и кадрилями

Поздравить молодых людей с их праздником пришёл врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

  

В 18:00 25 января в Севастопольском государственном университете начался Студенческий бал. В нём приняли участие студенты из институтов СевГУ, Политехнического колледжа, ЧВВМУ, Колледжа информационных технологий, Профессионального художественного колледжа, сотрудники и преподаватели, всего 30 пар. Программа пятого юбилейного бала состояла из 21 танца: вальсы, польки, кадрили, сиртаки и другие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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