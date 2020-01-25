Студенты Севастополя отметили Татьянин день вальсами и кадрилями

Поздравить молодых людей с их праздником пришёл врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
В 18:00 25 января в Севастопольском государственном университете начался Студенческий бал. В нём приняли участие студенты из институтов СевГУ, Политехнического колледжа, ЧВВМУ, Колледжа информационных технологий, Профессионального художественного колледжа, сотрудники и преподаватели, всего 30 пар. Программа пятого юбилейного бала состояла из 21 танца: вальсы, польки, кадрили, сиртаки и другие.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь