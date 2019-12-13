Студенты СевГУ будут помогать семьям, в которых растут особые дети

13 декабря 2019     20
Студенты СевГУ будут помогать семьям, в которых растут особые дети

В Севастополе реализуется проект «Есть контакт». Он направлен на улучшение качества жизни семей, в которых, кроме здоровых детей, растут ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом в интервью Вести ФМ рассказали руководитель проекта Маргарита Беленкова и психолог-логопед, член команды проекта Александра Серобабова. На реализацию проекта был выделен грант. На эти средства в городе работают два центра в Нахимовском и Гагаринском районах, где 25 семей бесплатно получают помощь от профильных специалистов и волонтёров.

«Мы работаем с семьёй, воспитывающей несколько детей, один из которых имеет какие-то трудности, особенности ОВЗ. Основные сферы, в которых мы работаем, это коммуникация, игровая деятельность и арт-терапевтическая. Мы учим детей общаться друг с другом и помогаем справиться с эмоциями и выработать отношение друг к другу. Кроме этого мы обучаем волонтёров, потому что мы хотим, чтобы специалистов, которые работают с этими задачами было гораздо больше», – рассказала Александра Серобабова.

По словам организаторов проекта, 15 волонтёров-тьютеров – студентов 4-5 курсов СевГУ изъявили желание участвовать в проекте «Есть контакт». Они также проходят обучение. Подробности о работе проекта можно узнать из группы ВК https://vk.com/sev_contact.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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