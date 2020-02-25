Студенты СевГУ помогут по хозяйству ветеранам войны и труженикам тыла

В Севастополе дали старт Молодежному десанту. Это часть Всероссийского патриотического «Снежного десанта». Он входит в перечень поручений Президента страны.

Торжественная линейка и построение волонтёров прошли у Севастопольского университета. Всю эту неделю 30 представителей студенческих отрядов нашего города будут помогать ветеранам Великой Отечественной, детям войны и ветеранам труда.

«В этом году они посетят Терновский муниципальный округ, Верхнесадовский и Качу. Насколько я знаю уже есть договоренности с ветеранами. Собираются потребности, какая помощь нужна. И ребята уже с таким рвением готовы выезжать и помогать нашим дорогим ветеранам», – говорит Марина Слонченко, заместитель начальника управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя.

Первый пункт назначения – село Терновка. Студенты убирают мусор и опавшую листву во дворах ветеранов, спиливают сухие ветки. Особое внимание памятникам. Задача – к юбилею Победы привести в порядок как можно больше мест, связанных с Великой Отечественной.

«Акция наша очень важная, я так считаю. Это, во-первых, патриотическое воспитание среди молодежи. На данный момент в Крыму и Севастополе и в нашей стране это очень важно», – поделился своим мнением Олег Федулов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь