Студенты СевГУ разучивают строевой шаг для парада Победы

Курсанты военно-учебного центра при Севастопольском госуниверситете будут участвовать в параде Победы 9 мая. Такое решение командиры приняли, чтобы заинтересовать молодых людей поступать на службу, а не оставаться офицерами запаса после завершения учебы.

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Магистр кафедры информационных систем и технологий Василий Петраков не боится испачкать руки по локоть в масле и растворителях. Параллельно с гражданской специальностью он получает военную: в этой мастерской из студента превращается в курсанта.

«Сначала мы проходим основные уставы, которые нам необходимо знать, чтобы успешно чувствовать себя офицерами. Потом уже идём по конкретной специальности, в случае с нами мы дизелисты: проходим эксплуатацию и ремонт дизельной энергоустановки надводных кораблей, – рассказывает Василий Петраков. – Также эти знания нам пригодятся в жизни. Дизель есть везде, это очень полезно».

Студентов готовят по специальностям “электрик”, “водолаз”, “гранатомётчик”, “командир отделения”. Раз в неделю в формате “военного дня” курсанты вместо своих традиционных “пар” слушают лекции об устройстве оружия, изучают теорию аварийно-спасательных работ. После обучения они станут офицерами, сержантами и рядовыми запаса. Но преподаватели надеются, что некоторые всё же выберут военную службу. Для этого командиры решили: в этом году воспитанники центра пройдут в парадной колонне войск в День Победы.

«Я сам участник трёх парадов Победы на Красной площади в Москве, – говорит Сергей Иванищев, начальник военно-учебного центра при СевГУ. – Я понял, что это даёт такой патриотический дух. Знаете, когда стоишь, когда звучит команда “смирно!” – даже взрослому мужчине очень волнительно!»

В сопровождении знамённых групп по главным улицам Севастополя промаршируют два взвода первокурсников. Репетиции начали со строевого смотра курсантов. Внимание к внешнему виду нужно, чтобы в парадном строю выглядеть безупречно. А после девятого мая студенты вернутся к своим прямым обязанностям – учёбе.

В планах на этот год военный учебный центр при СевГУ дооснастят оборудованием для практических занятий по водолазной подготовке, появится топливная и масляная лаборатория, а по соседству с корпусом оборудуют тактическое поле для сдачи войсковых нормативов.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь