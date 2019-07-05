Студент из Севастополя выиграл грант форума «Таврида»

5 июля 2019     28
Студент из Севастополя выиграл грант форума «Таврида»

Сегодня, 5 июля, на закрытии 8 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей стал Владимир Корниенко из Севастополя.

Владимир уже имеет титул чемпиона Европы по бальным танцам и организовал два предыдущих Всеуниверситетских бала. На конкурсе Владимир представил проект общекрымского бала «Морская феерия» и выиграл 750 тыс. рублей на его проведение.

«Общекрымский всеуниверситетский бал “Морская феерия” – это традиционный студенческий бал молодежи Севастополя и Крыма. Морская феерия – это уникальное объединение танцев народов мира. Это возможность для молодежи самореализиваться и самовыразиться путем бесплатных занятий хореографией. Мы привлекаем молодежь Севастополя и Крыма к изучению народных и классических танцев. Это необходимо для поддержания культуры региона. Мне действительно повезло, что на «Тавриде» я нашел возможность реализовать проект», – рассказал Владимир.

«Народная смена» Тавриды проходила с 29 июня по 5 июля. Жители и гости Крыма окунулись в насыщенный мир танцев и музыки. На полуостров съехались вокалисты и танцоры со всей страны. За время «Народной смены» на берегу Черного моря развернули арт-кварталы, где своим опытом с юными талантами делились самые известные профессионалы российской сцены.

Анастасия Лазарева 

Фото пресс-службы Центра развития культурных инициатив

Источник: Вести.Севастополь

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