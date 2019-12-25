Студент СевГУ победил в ежегодной олимпиаде Госкорпорации «Росатом»

25 декабря 2019     10
Студент СевГУ победил в ежегодной олимпиаде Госкорпорации «Росатом»

Студент Севастопольского госуниверситета Кирилл Манжула, из Института ядерной энергии и промышленности, стал победителем в ежегодном турнире Госкорпорации «Росатом» среди молодых профессионалов «ТеМП».

В первом этапе олимпиады приняло участие более 2000 студентов из 200 вузов. Во втором этапе было отобрано 275 студентов, которые предложили 85 проектов.

Третий этап предполагал онлайн-тестирование на знание атомной отрасли и английского языка, числовые и вербальные способности. Потом участники решали предметные задачи и ситуации.

В финале командам предоставлялась возможность доработать проекты вместе с экспертами «Росатома».

«Финалисты нам поставили тяжелую задачу, поскольку, как минимум, среди тех пяти проектов, которые были нам представлены сегодня, не было ни одного, который бы не вызвал интерес у жюри. Мы приняли решение, что все они будут детально проработаны соответствующими организациями «Росатома», вместе с командами», – отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Кирилл Комаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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