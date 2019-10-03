Студент СевГУ представил систему подсчета людей в пассажиропотоке

3 октября 2019     10
Студент СевГУ представил систему подсчета людей в пассажиропотоке

На международном форуме «Микроэлектроника-2019» магистрант кафедры «Электронная техника» Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Владислав Тумко презентовал инновационную систему подсчета людей в видеопотоке.

Как сообщает пресс-служба вуза, еще на третьем курсе Владислав заинтересовался вопросом применения нейронных сетей для компьютерного зрения, которые применяются для распознавания, идентификации и подсчета объектов с использованием одной видеокамеры.

На этой основе он разработал свою систему, которая позволяет контролировать пассажиропоток на остановках и вписывается в формат приоритетного проекта «Умный город».

«Изначально проект запускали для контроля торговых помещений. Следующий этап связан с применением системы и ее модификаций. Встречаются ситуации, когда образуются огромные очереди на маршрутки, которые редко приезжают, и, наоборот, бывает малый спрос на часто курсирующий транспорт», — рассказал Владислав Тумко.

Сейчас работа над проектом продолжается в Инжиниринговом центре СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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