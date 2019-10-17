Студия ВГИК может открыться в Крыму

Идею создания студии на площадке форума «Таврида» поддержал президент России Владимир Путин.

На встрече с преподавателями и выпускниками вуза, было высказано предложение о создании новой студии в Крыму.

«В целом, конечно, это, видимо, идея хорошая <…> Давайте мы проработаем и посмотрим, что можно сделать», – сказал президент.

Он отметил, что это вызовет удорожание проекта, так как появится необходимость в специальном оборудовании. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что рассматривается идея возрождения Ялтинской киностудии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь