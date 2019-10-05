Субботник здоровья проходит в селе Осипенко

Несмотря на непогоду, местные жители пришли к открытию амбулатории.

Субботник здоровья для жителей села Осипенко – это возможность быстро и бесплатно пройти диспансеризацию, обследования и получить консультации специалистов. Приём ведут: хирург, кардиолог, уролог, офтальмолог, гинеколог, невропатолог, терапевт, а также два врача-онколога, недавно переехавших в Севастополь.

В мобильной амбулатории, которая сегодня работает в селе, можно сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, УЗИ, пройти бесплатную вакцинацию от гриппа. Мероприятие закончится в 14:00.

Субботники здоровья проводятся каждые две недели. Предыдущие проходили в Каче, Верхнесадовом, Солнечном, Орлином и Широком, а также в поликлинике горбольницы №4 на улице Леваневского. Всего в них приняли участие свыше 600 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь