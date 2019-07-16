Суда Амстердама отложил решение о судьбе скифского золота

16 июля 2019     14
Суда Амстердама отложил решение о судьбе скифского золота

Сегодня, 16 июля, Апелляционный суд Амстердама должен был вынести решение о судьбе скифского золота, но заседание в очередной раз отложили. Право крымских музеев на возвращение коллекции оспаривает Киев. С самого начала спор получил политический, а не правовой характер. Юридических оснований для передачи артефактов Украине нет, тем не менее Амстердамский суд один раз уже вставал на сторону Киева.

Коллекция, насчитывающая около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Предыстория события – в репортаже наших федеральных коллег с телеканала “Россия 1”.

Источник: Вести.Севастополь

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