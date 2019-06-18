Судебного пристава обвиняют в превышении должностных полномочий

В Севастополе осудили бывшего сотрудника отдела судебных приставов, который незаконно снял арест с банковского счета должника. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

В марте 2018 года злоумышленник, работая в отделе судебных приставов, нарушил права и законные интересы взыскателя и незаконно снял арест с банковского счёта должника по исполнительному производству. Тот в свою очередь смог забрать со своего счета 1 млн. 960 тыс. рублей и не расплатиться с истцом. Гагаринский суд назначил бывшему судебному приставу наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: Вести.Севастополь