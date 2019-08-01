Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей

1 августа 2019     24
Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей

Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю провели рейд по выявлению должников. Они использовали специальное мобильное приложение, которое позволяет по номеру автомашины вычислить, есть ли у ее владельца долги.

Так около ТРЦ «Муссон» в поле зрения приставов попала дорогая иномарка, и приложение показало, что мужчина, на которого она зарегистрирована, задолжал 452 миллиона рублей – на него открыто исполнительное производство. Такой долг образовался в ходе разделения имущества с бывшей супругой.

Трижды по громкоговорителю приставы просили водителя машины выйти к ним на парковку, но никто так и не появился. Автомобиль был арестован и с помощью эвакуатора доставлен на штрафстоянку. Если владелец не предпримет меры по погашению долга, машину продадут, а вырученные деньги передадут бывшей жене.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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