Судебные приставы в Севастополе за год взыскали более 3,3 млрд рублей

23 декабря 2019     17
Судебные приставы в Севастополе за год взыскали более 3,3 млрд рублей

В 2019 году в структурных подразделениях УФССП России по Севастополю находилось более 150 тысяч исполнительных производств.

Об этом в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказала начальник отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления ФССП России по Севастополю Наталия Процюк. По её словам, окончено уже более 85 тысяч производств. Фактически взыскано за 2019 год более 3,3 миллиарда рублей. Наталия Процюк подчеркнула, что одной из наиболее социально значимых категорий исполнительных производств являются алиментные платежи.

«Сейчас в Управлении на исполнении находится почти две тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, где каждый второй должник в Севастополе ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, каждый 11-й ограничен в праве управления транспортными средствами, каждый 23-й находится в розыске», – уточнила она.

Наталия Процюк добавила, что в отношении каждого 25-го должника по алиментам возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. Кроме того, судебными приставами регулярно осуществляются выходы по месту жительства алиментщиков, проверяется их финансовое положение, и производятся аресты имущества, банковских счетов. Узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте УФССП России по Севастополю по адресу r92.fssprus.ru в специальном сервисе «Банк данных исполнительных производств». Гражданин, узнавший о наличии задолженности, может оплатить её тут же, через электронные платёжные системы либо распечатать квитанцию и оплатить традиционным способом в любом банке, либо подойти в отдел судебных приставов и оплатить посредством POS-терминала.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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