Судебные приставы нашли 25 должников на парковках двух торговых центров

25 ноября 2019     19
Судебные приставы нашли 25 должников на парковках двух торговых центров

Приложение «Мобильный розыск» в Севастополе выявило должника, на которого возбуждено 47 исполнительных производств на общую сумму более 50 тысяч рублей. Владелец автомобиля Mercedes долгое время не оплачивал штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Судебный пристав оставил должнику извещение о явке к приставу-исполнителю. Совместный рейд приставов и сотрудников инспекции налоговой службы прошёл на автомобильных парковках торговых комплексов «Муссон» и «Лаванда». С помощью приложения «Мобильный розыск» было проверено более 150 машин. По государственному номеру оно определяет наличие исполнительных производств в отношении автовладельцев. Долги оказались у 25 водителей. В основном, это неоплаченные дорожные и налоговые штрафы и алименты.

«Достаточно поднести мобильный телефон с установленным приложением к транспортному средству. Отсканировать номер и будет известна сумма задолженности и отдел судебных приставов, в котором находится судебное производство», – рассказывает специалист-эксперт УФССП РФ по Севастополю Татьяна Солодухина.

Кроме того, судебные приставы информировали автовладельцев о последствиях уклонения от уплаты задолженности и способах оплаты. Узнать о своих долгах можно с помощью банка данных исполнительных производств, он доступен на сайте Федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю. В соответствии с законом, эти сведения считаются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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