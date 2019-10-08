Судебные приставы получат новые права и обязанности

8 октября 2019     18
Судебные приставы получат новые права и обязанности

Судебные приставы станут силовой структурой с 1 января 2020 года. С этого момента вводится и персональная финансовая ответственность приставов за ошибки. Если по вине судебного исполнителя человек или организация понесёт потери, казна возместит по суду убытки, а потом взыщет деньги с виновного офицера. Офицерские звания и дополнительные социальные гарантии приставам новый закон тоже гарантирует.

Они уже много лет делят домовладение и разговаривают на повышенных тонах. Владимир Охотников требует от соседей снести трёхэтажный неузаконенный со времён Украины дом. Соседи отвечают, что, когда покупали участок, самострой уже стоял здесь, и в нём вместе со взрослыми живут несовершеннолетние дети. Но эти аргументы не убедили суд, и судебные приставы Севастополя запрашивают из федеральной казны деньги на снос здания.

Видеокамера в машине судебных приставов сканирует номера автомобилей, движущихся даже в плотном потоке, и, если у хозяев авто есть задолженность по налогам, коммунальным платежам, алиментам или дорожным штрафам, оплатить непогашенную сумму предлагают с помощью терминала прямо на трассе.

Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, и он не был погашен вовремя, приставы в праве приостановить действие водительских прав должника до момента выплаты накопившейся суммы.

Разыскать неплательщиков помогают и мобильные технологии, с помощью специального приложения, установленного на телефон, судебный пристав за несколько секунд может отсканировать номер машины, и увидеть в специальной интернет-базе, есть ли у хозяина авто долги.

Впрочем, это не самая экстремальная часть их работы – говорят судебные приставы, куда сложнее поквартирный обход должников.

«Бывает, приходишь в частный сектор, и на тебя бросается собака. У меня такое было. Собака должника была – овчарка кавказская, я чуть не осталась без ноги. Спас сотрудник, который обеспечивает нам сохранность», – делится пристав-исполнитель отдела по Гагаринскому району УФССП России по Севастополю Марина Глом.

Учитывая, с какими опасностями сталкиваются судебные приставы, 25 сентября в Совете Федерации одобрили новый закон. Он предусматривает, что сотрудники ведомства получат офицерские погоны и смогут выходить на пенсию с выслугой 20 лет. Разработчики закона верят, он поможет поднять престиж этой нелёгкой службы. Приставы добавляют – чувство удовлетворения они получают, когда, например, узнают, что семьи должников по алиментам наконец получили средства на еду и одежду. Лица детей – лучший стимул для приставов работать дальше, а лица неплательщиков с недавних пор – на доске позора, которая появилась в управлении ФССП, как дополнительный стимул не копить задолженности.

Анна Шустер, Антон Терёшкин, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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