Судебные приставы Севастополя стали участниками «Вахты памяти» в Керчи

Поисковые отряды регионов России приехали в Керчь, чтобы принять участие в “Вахте памяти” и поднять на поверхность останки бойцов, оборонявших Крым в 1941- 42-м годах. От Севастополя участие в поисковых работах принимает отряд сотрудников службы судебных приставов. Некоторые из них ездят на керченскую “Вахту памяти” уже 10 лет.

«Раскопки проходят в различных населенных пунктах Керчи: это поселки, прибрежная территория и непосредственно на территории штолен, – говорит и.о. руководителя Управления ФССП по Севастополю Александр Мосеенков. – На сегодняшний день уже было обнаружено и поднято 25 бойцов только нашим отрядом, а всего найдено уже более 70 бойцов».

Торжественная церемония захоронения воинов состоится завтра, 27 сентября, на городском кладбище Керчи. А дальше поисковиков ждет не менее кропотливая работа – попытаться по архивам установить имена бойцов, останки которых были найдены в районе села Бондаренково.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Новости Крыма

Источник: Вести.Севастополь