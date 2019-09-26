Судебные приставы Севастополя стали участниками «Вахты памяти» в Керчи

26 сентября 2019     12
Судебные приставы Севастополя стали участниками «Вахты памяти» в Керчи

Поисковые отряды регионов России приехали в Керчь, чтобы принять участие в “Вахте памяти” и поднять на поверхность останки бойцов, оборонявших Крым в 1941- 42-м годах. От Севастополя участие в поисковых работах принимает отряд сотрудников службы судебных приставов. Некоторые из них ездят на керченскую “Вахту памяти” уже 10 лет.

«Раскопки проходят в различных населенных пунктах Керчи: это поселки, прибрежная территория и непосредственно на территории штолен, – говорит и.о. руководителя Управления ФССП по Севастополю Александр Мосеенков. – На сегодняшний день уже было обнаружено и поднято 25 бойцов только нашим отрядом, а всего найдено уже более 70 бойцов».

Торжественная церемония захоронения воинов состоится завтра, 27 сентября, на городском кладбище Керчи. А дальше поисковиков ждет не менее кропотливая работа – попытаться по архивам установить имена бойцов, останки которых были найдены в районе села Бондаренково.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Новости Крыма

Источник: Вести.Севастополь

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