Судно «Эпрон» вышло в море для поиска военной техники времён ВОВ

18 февраля 2020     13
Судно «Эпрон» вышло в море для поиска военной техники времён ВОВ

Экипаж спасательного судна «Эпрон» выполняет работы по поиску техники времён Великой Отечественной войны в Чёрном море.

Судно «Эпрон» совершило переход из пункта базирования к месту проведения работ по поиску и подъёму военной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Обследование дна на больших глубинах проводится с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

В феврале экипаж «Эпрона» завершил подъём фрагментов пикирующего бомбардировщика «Пе-2».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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