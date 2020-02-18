Судно «Эпрон» вышло в море для поиска военной техники времён ВОВ

Экипаж спасательного судна «Эпрон» выполняет работы по поиску техники времён Великой Отечественной войны в Чёрном море.
Судно «Эпрон» совершило переход из пункта базирования к месту проведения работ по поиску и подъёму военной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Обследование дна на больших глубинах проводится с помощью телеуправляемого подводного аппарата.
В феврале экипаж «Эпрона» завершил подъём фрагментов пикирующего бомбардировщика «Пе-2».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь