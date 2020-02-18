Судно «Эпрон» вышло в море для поиска военной техники времён ВОВ

Обследование дна на больших глубинах проводится с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

Судно «Эпрон» совершило переход из пункта базирования к месту проведения работ по поиску и подъёму военной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипаж спасательного судна «Эпрон» выполняет работы по поиску техники времён Великой Отечественной войны в Чёрном море.

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