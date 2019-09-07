Судоводитель затонувшего катера взят под стражу

Судакский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для судоводителя, допустившего затопление катера у мыса Меганом.

Информация об этом размещены на официальном сайте суда.

Ранее главное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту происшествия, в результате которого затонуло судно и погибла пассажирка. Владельца и водителя прогулочного катера «Камелот» допросили следователи.

Днём, 5 сентября, судно с туристами накрыло волной около мыса Меганом. Из 13 человек, находившихся на борту, 12 удалось спасти. Тело последней туристки было найдено спасателями во время поисковой операции 6 сентября. Все пассажиры находились на борту катера без спасательных жилетов.

Служба-информации «Вести – Севастополь»

Фото: Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь