Судоводитель затонувшего катера взят под стражу

7 сентября 2019     40
Судоводитель затонувшего катера взят под стражу

Судакский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для судоводителя, допустившего затопление катера у мыса Меганом.

Информация об этом размещены на официальном сайте суда.

Ранее главное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту происшествия, в результате которого затонуло судно и погибла пассажирка. Владельца и водителя прогулочного катера «Камелот» допросили следователи.

Днём, 5 сентября, судно с туристами накрыло волной около мыса Меганом. Из 13 человек, находившихся на борту, 12 удалось спасти. Тело последней туристки было найдено спасателями во время поисковой операции 6 сентября. Все пассажиры находились на борту катера без спасательных жилетов.

Служба-информации «Вести – Севастополь»

Фото: Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-президента словацкого футбольного клуба оштрафовали за нацистское приветствие
Вице-президента словацкого футбольного клуба оштрафовали за нацистское приветствие

Вице-президент футбольного клуба «Слован» (Братислава, Словакия) Иван Кмотрик оштрафован на 5 тыс. евро за жест нацистского приветствия. Инцидент произошел после …


Экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры
Экс-футболист «Анжи» Это'О объявил о завершении карьеры

12:20 Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна по футболу Саммуэль Это’О объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 …


Часть Любимовки осталась без воды из-за аварии
Часть Любимовки осталась без воды из-за аварии

В субботу, 7 сентября, на части улиц Любимовки будет отключено водоснабжение, сообщает оперативный дежурный. В связи с аварией и ремонтно-восстановительными …


Во время рейда «Пешеходный переход» оштрафованы 10 водителей
Во время рейда «Пешеходный переход» оштрафованы 10 водителей

За не предоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф до 2500 рублей. Во время проведения профилактического рейда «Пешеходный переход» сотрудники Госавтоинспекции привлекли …


Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

В Киеве приземлился борт специального летного отряда «Россия». Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех». Вместе с этим, в московском аэропорту …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты