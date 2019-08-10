Судьбу Суперкубка КФС определила серия пенальти

Сегодня вечером в борьбе за Суперкубок Крымского футбольного союза встретились ФК «Севастополь» и симферопольская «ТСК-Таврия». Матч проходил на стадионе «Крымтеплица». Это первая игра в новом сезоне.

«ТСК-Таврии» по числу титулов очень хотелось сравняться с ФК «Севастополь», и на поле шла настоящая футбольная битва. До 60-ой минуты вели «моряки», но потом инициативу резко перехватили симферопольцы – они создали немало голевых моментов у ворот противника.

Атмосфера на трибунах была хорошая: болельщики активно поддерживали оба клуба, эмоционально реагируя на все опасные моменты игры и обмениваясь кричалками.

Основное время истекло, а счет на табло был все еще 0:0. Арбитры назначили серию пенальти. Она и решила исход матча. «ТСК-Таврия» даже поменяла вратаря, вместо Александра Шубина в ворота встал Даниил Фролов.

Команды успешно забили по 5 голов каждая, и дальше судьбу Суперкубка решал уже первый промах. И вот севастополец Петр Опарин послал мяч выше ворот Фролова. Следом бил Ремзи Рамазанов, защитник «ТСК-Таврия». Как сказал комментатор матча: «Судьба Кубка сейчас в ногах Рамазанова». И Ремзи пробил ворота ФК «Севастополь» – 7:6.

Суперкубок КФС завоевали симферопольцы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь