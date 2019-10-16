Суд встал на сторону департамента архитектуры в вопросе застройки Стрелецкой бухты

Представители двух компании-застройщиков, рассказали, что планируют на этой территории возвести яхт-клуб и жилые малоэтажные апартаменты, а также сделать парковку. Жители «Московского квартала» с 2016 года выступают против застройки.

Здесь предполагается обустроить набережную, разбить парк и построить детский сад. Проекту предстоит пройти общественные слушания.

Суд первой инстанции поддержал позицию департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, который добивается признания территории западного берега Стрелецкой бухты – общественной. Об этом сообщил врио директора департамента Александр Моложавенко.

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