Суд вынес приговор симефоропольцу за ложное сообщение о взрыве

1 августа 2019     24
Суд вынес приговор симефоропольцу за ложное сообщение о взрыве

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор местному жителю, который дал ложное сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

5 января в полицию поступил анонимный звонок от неизвестного. Он сообщил об угрозе безопасности граждан возле одного из кинотеатров Симферополя.

Правоохранители исследовали указанную территорию, но не нашли никаких предметов, которые могли бы представлять опасность.

Подозреваемым в ложном сообщении стал 24-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.

Симефрополец признался в содеянном и рассказал, что перед звонком он распивал алкоголь и поругался со своей знакомой. Затем мужчина позвонил “102”, сообщил об угрозе взрыва и потребовал крупной суммы денег в иностранной валюте.

Суд признал вину обвиняемого и приговорил его к трём годам ограничения свободы и двум годам испытательного срока. Приговор вступил в законную силу.

Источник: Вести.Севастополь

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