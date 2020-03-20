Суд в Амстердаме отложил слушания по делу о скифском золоте из-за коронавируса

Апелляционный суд Амстердама перенес слушания по делу о скифском золоте из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Новая дата заседания по рассмотрению дела о скифском золоте будет назначена 7 июля. Об этом сообщил руководитель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Он рассказал, что поскольку суды переведены на удаленную работу, из-за вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран Апелляционным судом Амстердама принято решение о переносе даты рассмотрения.

В январе Мальгин сообщал, что заседание суда состоится в марте текущего года, но точная дата будет назначена позднее.

Коллекция скифского золота Центрального музея Тавриды, состоящая из более чем двух тысяч экспонатов, находилась на выставке в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией свои права на экспонаты заявили как музеи Крыма, так и Украина. В связи с этим процедура передачи ценностей была приостановлена и решается через суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь