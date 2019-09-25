Суд Киева заочно вынес приговор крымскому коллеге за измену Украине

25 сентября 2019     11
Суд Киева заочно вынес приговор крымскому коллеге за измену Украине

12 лет лишения свободы за государственную измену – такой приговор вынес судье Верховного суда Республики Крым Святошинский районный суд Киева. Причем заочно – сам обвиняемый сейчас живет и работает на территории России. Фамилия осужденного не уточняется, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По данным прокуратуры, обвиняемый изначально работал в Апелляционном суде Автономной Республики Крым, а в 2014 году, после возвращения полуострова в состав России, налаживал работу уже российских судебных органов в Крыму. В дальнейшем был назначен судьей Верховного суда республики.

Украина обвинила его в государственной измене. Кроме 12 лет лишения свободы суд приговорил его к конфискации всего личного имущества.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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