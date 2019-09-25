Суд Киева заочно вынес приговор крымскому коллеге за измену Украине

12 лет лишения свободы за государственную измену – такой приговор вынес судье Верховного суда Республики Крым Святошинский районный суд Киева. Причем заочно – сам обвиняемый сейчас живет и работает на территории России. Фамилия осужденного не уточняется, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

По данным прокуратуры, обвиняемый изначально работал в Апелляционном суде Автономной Республики Крым, а в 2014 году, после возвращения полуострова в состав России, налаживал работу уже российских судебных органов в Крыму. В дальнейшем был назначен судьей Верховного суда республики.

Украина обвинила его в государственной измене. Кроме 12 лет лишения свободы суд приговорил его к конфискации всего личного имущества.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь