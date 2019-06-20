Суд обязал обеспечить сироту жильем в Севастополе

20 июня 2019     21
Суд обязал обеспечить сироту жильем в Севастополе

Суд обязал департамент капитального строительства предоставить жильё сироте, который состоит на учете более 8 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Проверкой проведённой прокуратурой района по обращению местного жителя установлено, что заявитель более 8 лет состоит на учёте лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако в нарушение законодательства благоустроенное жилое помещение ему не предоставлено», – говорится в сообщении.

Решение суда в силу не вступило.

Источник: Вести.Севастополь

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