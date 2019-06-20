Суд обязал обеспечить сироту жильем в Севастополе

Суд обязал департамент капитального строительства предоставить жильё сироте, который состоит на учете более 8 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Проверкой проведённой прокуратурой района по обращению местного жителя установлено, что заявитель более 8 лет состоит на учёте лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако в нарушение законодательства благоустроенное жилое помещение ему не предоставлено», – говорится в сообщении.
Решение суда в силу не вступило.
Источник: Вести.Севастополь