Суд оставил в силе приговор похитителю картины Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Картина Архипа Куинджи была украдена вечером 27 января с выставки в присутствии посетителей и смотрительниц. Похитителя задержали на следующее утро в Подмосковье, картину вернули в музей.

Приговор вступил в законную силу. Пресненский суд 25 сентября 2019 года признал Чуприкова виновным в «хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу».

Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение райсуда, который назначил выходцу из Крыма Денису Чуприкову наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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