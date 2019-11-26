Суд оставил в силе приговор похитителю картины Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение райсуда, который назначил выходцу из Крыма Денису Чуприкову наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу. Пресненский суд 25 сентября 2019 года признал Чуприкова виновным в «хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу».
Картина Архипа Куинджи была украдена вечером 27 января с выставки в присутствии посетителей и смотрительниц. Похитителя задержали на следующее утро в Подмосковье, картину вернули в музей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь