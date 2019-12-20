Суд приговорил жителя Керчи к 12 годам за насилие над ребёнком

Суд Республики Крым приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика младше 14 лет.

В начале текущего года, на территории одного из сёл Ленинского района, 21-летний обвиняемый, совершил насильственные действия над школьником 2008 года рождения. Как оказалось, мужчина страдал психическим расстройством. На слушании, молодой человек свою вину не признавал, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.

С учётом психической нестабильности подсудимого и тяжести преступления, суд приговорил его к исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет и принудительному лечению у психиатра. Приговор пока в законную силу не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь