Суд приостановил реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе

Реконструкции Исторического бульвара приостановлена. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввёл обеспечительную меру в деле об одностороннем расторжении договора. Претензии коснулись невыплаты денег генеральным подрядчиком компании, нанятой для выполнения работ.

Первая очередь реконструкции Исторического бульвара должна быть завершена в конце этого года, вторая – в мае 2020-го. Как теперь изменяться сроки – не известно.

Руководство музея-заповедника назвало ситуацию не столь острой. Директор Николай Мусенко выразил надежду, что организации смогут оперативно урегулировать спорные вопросы.

«Заказчик, а заказчиком является дирекция, подведомственная организация министерства культуры РФ, они примут правильное решение и ситуацию выправят. И я заверяю всех, те общественные организации, которые этот вопрос волнует, и жителей города-героя, что в сроки мы уложимся», – сказал Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Предварительное заседание по иску субподрядчика к генеральному пройдёт 17 октября. Музей также пообещал свою поддержку в случае, если проект придётся обсуждать вновь.

Источник: Вести.Севастополь