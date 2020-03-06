Суд присяжных в Севастополе вынес обвинительный приговор по делу об убийстве

Злоумышленник не заслуживает снисхождения – к такому выводу пришла коллегия присяжных, рассмотрев уголовное дело в отношении 37-летнего жителя республики Крым.

Он признан виновным в совершении убийства. Также в рамках процесса добавились эпизоды еще по трем статьям Уголовного кодекса: неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника разбирательства, и угроза убийством прокурору, который участвовал в судебном процессе, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина 1982 года рождения в ходе конфликта убил своего знакомого и скрылся. Преступление произошло в августе 2018 года в с. Водное Симферопольского района. На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

В итоге Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о виновности мужчины. На основании этого вердикта Нахимовский районный суд Севастополя приговорил жителя Крыма к 11 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь