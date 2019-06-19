Суд разрешил открыть кинотеатр «Муссон»

Кинотеатр и еще 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей, которые расположены в 3-ем корпусе комплекса, оставались закрытыми больше года. И вот Севастопольский городской суд вынес решение прекратить исполнительное производство по объекту.

Основная проблема, по словам генерального директора ПАО “Муссон” Владимира Плотки, заключалась в том, что в третьем корпусе были нарушены градостроительные нормы. Однако предприятию удалось доказать их отсутствие. Были и нарушения пожарной безопасности в кинотеатре, которые сейчас устранены. В частности, открыт доступ ко вторым эвакуационным выходам и лестницам, увеличена громкость подачи сигнала об эвакуации и высота перил лестницы, которая ведет в кинотеатр с первого этажа.

Сейчас владельцы магазинов готовят торговые площади к началу работы. А в 7 кинозалах уже идут сеансы. Владимир Плотка заявил о том, что предприятие готовит иск в суд о возмещении убытков, которые предприниматели понесли из-за закрытия торгового комплекса.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь