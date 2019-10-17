Суд решил арестовать Михаила Тарасова на два месяца

Экс-главу севастопольского департамента городского хозяйства Михаила Тарасова арестовал на два месяца Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

«Избрать меру пресечения в отношении Тарасова в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 14 декабря включительно», – приводит ТАСС слова судьи.

Представитель следствия в процессе сообщил, что у подозреваемого, если он останется на свободе, будет возможность оказать давление на свидетелей и скрыть улики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь