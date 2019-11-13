Сумма ущерба, нанесённого Украиной Крыму, станет известна к концу ноября

Рабочая группа Государственной думы по оценке ущерба, нанесённого Крыму хозяйственной деятельностью Украины с 1991 по 2014 год, рассчитывает к концу ноября получить результаты расчётов.

«Мы же сделали заказ на исследование по этому вопросу. В конце ноября мы как раз должны получить результаты», – рассказал первый вице-спикер российского парламента Иван Мельников.

Следующее заседание по этому вопросу планируется провести в декабре, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил рассчитать экономические потери от нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь