Супруги Лисейцевы награждены орденом "Родительская слава"

Севастопольскую семью, в которой растут девять детей, пригласили в Москву, в Большой Кремлёвский дворец, где Владимир Путин вручил супругам орден. Такую награду в этом году получили восемь многодетных пар. Но именно севастопольская оказалась в центре внимания на церемонии награждения в Кремле.

Сергей Лисейцев о большой семье мечтал, еще когда был школьником. Сейчас у него и его жены Оксаны 9 детей. Старшему сыну – 18, самым младшим двойняшкам – 2 года. Совсем недавно большая семья вернулась из Москвы с церемонии награждения. Короткий разговор с Владимиром Путиным привлек внимание гостей и журналистов. Ваня рассказал, что скоро их семья станет еще больше.

Оксана и Сергей Лисейцевы, как и еще 7 супружеских пар из разных регионов России, стали кавалерами ордена “Родительская слава”.

«Все в руках таких молодых людей, как ваши дети. Они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите. В таких семьях не может быть плохого воспитания, я просто в этом убежден», – отметил Владимир Путин, поздравляя супругов.

Сергей Лисейцев не сторонник вседозволенности, но, считает, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Как рассказывает одна из двух дочерей – Саша – дома все братья и сестры помогают по хозяйству родителям, если необходимо – возятся с теми, кто младше. Придерживаются распорядка дня. Учатся младшие Лисейцевы в школе, которую основал их отец 12 лет назад. Это учебное заведение Сергей называет “островок русскости”. Открывали его в то время, когда Севастополь переживал очередную волну искусственного продвижения украинского языка во все сферы жизни. В этой школе, говорит ее учредитель, особое внимание, уделяют, прежде всего, культуре поведения и общения.

«Стараемся, чтобы православная школа была не только православной, духовной, но, чтобы дети, которые здесь учатся, старались кем-то стать в жизни! Чтобы они, выходя из этой школы, чувствовали, что получили серьезное воспитание, серьезное образование и прославили свою семью», – говорит Сергей Лисейцев.

Совсем скоро супруги Лисейцевы отметят 19-ую годовщину венчания. По словам Сергея, секрет их крепкого союза: несмотря на изменчивость мира, жить согласно традициям.

Вероника Андреева, Александр Соловьев

Источник: Вести Севастополя