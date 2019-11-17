«Сухие» проигрыши: «Инкомспорту», «Океану» и «Кафе» не удалось забить ни одного гола

Три игры 14 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза завершились с «сухим» поражением одного из соперников.

Так феодосийской команде «Фаворит ВД – Кафа» не удалось забить в ворота «ТСК-Таврии» ни одного мяча, хотя красивые и опасные атаки были. Первый тайм встречи завершился со счетом 0:0, а во втором периоде симферопольцы смогли перехватить инициативу и с 51-ой минуты – после гола Александра Борща – повели в счете. Победный дубль сегодня записал себе на счет Захар Тарасенко. Он отправил мяч в ворота феодосийцев сначала на 77-ой минуте, а потом еще и в добавочное время 90+2. В итоге 3:0 в пользу симферопольской команды.

С еще более разгромным счетом 5:0 завершился матч между керченским «Океаном» и бахчисарайским «Кызылташем». Лучшим бомбардиром не только этой встречи, но и, пожалуй, всего 14-го тура можно считать Антона Шевчука из «Кызылташа»: он сегодня забил три гола. Еще по одному мячу в ворота керченцев отправили Даниил Наговицин (именно он открыл счет на 16-ой минуте игры) и Александр Рыболовлев. Интересно, что все голы были забиты в первом тайме, и «Океану» за весь второй период уже не хватило моральных сил, чтобы собраться и достойно ответить противнику.

ФК «Евпатория» тоже в сухую победила ялтинский «Инкомспорт» – итог встречи 2:0. Автор обоих голов – Длявер Нуридинов. Причем во всех сегодняшних матчах это были «чистые» игровые голы – не из положения пенальти.

В 16 часов в Севастополе началась центральная игра этого тура – ФК «Севастополь» играет с «Крымтеплицей». Команды бьются за третье место чемпионата Премьер-лиги КФС.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь