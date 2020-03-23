Сформированы экипажи новых кораблей ЧФ «Грайворон» и «Циклон»

Два малых ракетных корабля еще только строятся, но они уже укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту.

Все, кому предстоит служить на МРК «Грайворон» и «Циклон», уехали в Учебный центр Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Там они пройдут общую корабельную подготовку и стажировку на судостроительных предприятиях, чтобы изучить все корабельное оборудование и вооружение.

«Грайворон» – восьмой серийный корабль серии «Буян-М». Он был заложен 10 апреля 2015 года и назван в честь города Грайворон в Белгородской области. В состав Черноморского флота уже вошли корабли данного проекта: это «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК». Это вертикальная пусковая установка на восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет, предназначенных для поражения надводных кораблей и подводных лодок различных классов и типов, наземных стационарных и ограниченно подвижных целей с заранее известными координатами на расстоянии от 200 до 500 километров.

Корабль “Мытищи” серии “Каракурт”

А МРК «Циклон» представляет серию «Каракурт». Он будет первым в составе Черноморского флота, его «собратья» несут службу пока только на Балтике. Они оснащены установкой для ракет «Калибр-НК»,«Оникс», в перспективе 3M22 «Циркон».

После обучения военнослужащие поедут в Татарстан на Зеленодольский судостроительный завод и будут готовиться к приёму новых кораблей в состав Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта korabli.eu

Источник: Вести.Севастополь