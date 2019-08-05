Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

5 августа 2019     15
Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

На Черноморском флоте полностью завершено формирование экипажа, который будет служить на патрульном корабле «Павел Державин». Это третий корабль проекта 22160. Первые два: «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» – уже спущены на воду и выполняют задачи в составе Черноморского флота. Третий был назван в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, отличившегося во время Керченской десантной операции, капитана 1-го ранга Павла Ивановича Державина. На воду его спустили в феврале этого года.

Экипаж укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Сейчас моряки направлены Санкт-Петербург для обучения в Центре подготовки экипажей строящихся кораблей.

После завершения курсов им предстоит новая учеба, только уже у специалистов Керченского судостроительного завода «Залив», чтобы моряки смогли освоить современные комплексы вооружения, изучить механизмы и корабельные системы. Затем корабль и экипаж ждет еще ряд испытаний и только потом «Павел Державин» будет официально принят в состав Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта dsk-stolica.ru

Источник: Вести.Севастополь

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