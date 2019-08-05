Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

На Черноморском флоте полностью завершено формирование экипажа, который будет служить на патрульном корабле «Павел Державин». Это третий корабль проекта 22160. Первые два: «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» – уже спущены на воду и выполняют задачи в составе Черноморского флота. Третий был назван в честь Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, отличившегося во время Керченской десантной операции, капитана 1-го ранга Павла Ивановича Державина. На воду его спустили в феврале этого года.

Экипаж укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Сейчас моряки направлены Санкт-Петербург для обучения в Центре подготовки экипажей строящихся кораблей.

После завершения курсов им предстоит новая учеба, только уже у специалистов Керченского судостроительного завода «Залив», чтобы моряки смогли освоить современные комплексы вооружения, изучить механизмы и корабельные системы. Затем корабль и экипаж ждет еще ряд испытаний и только потом «Павел Державин» будет официально принят в состав Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта dsk-stolica.ru

Источник: Вести.Севастополь