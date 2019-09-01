Съемки фильма «Гардемарины IV» в Крыму переместились в Воронцовский дворец

1 сентября 2019     14
Съемки фильма «Гардемарины IV» в Крыму переместились в Воронцовский дворец

Сегодня съемочная группа нового фильма о приключениях гардемаринов начала работу в Алупке, в Воронцовском дворце. Подготовительный этап завершен, начались непосредственно съемки, об этом режиссер картины Светлана Дружинина сообщила утром на своей странице в Инстаграме.

«Снимаем приезд наших героев за юной героиней, которая проходит здесь практику в фармацевтике и медицине», – приоткрыла некоторые детали режиссер.

Действие нового фильма разворачивается в Крыму в 1787 году, накануне очередной Русско-Турецкой войны. Кроме Алексея Корсака, Никиты Оленева, Павла Горина, Анастасии Ягужинской, перед зрителями предстанут взрослые дети главных героев.

На этой неделе группа уже работала на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве. А впереди – один из самых сложных, по словам Светланы Дружининой, эпизодов – выход в море на старинной галере. Известно, что этот эпизод будет снят в Севастополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из Инстаграма

Источник: Вести.Севастополь

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