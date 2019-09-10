Съемки фильма о гардемаринах снова идут в Голубой бухте

10 сентября 2019     23
Съемки фильма о гардемаринах снова идут в Голубой бухте

Отсняв сцены в Воронцовском дворце в Алупке, съемочная группа фильма «Гардемарины IV» переместилась в Севастополь. Здесь на берегу Голубой бухты съемки продолжились. Светлана Дружинина уже сняла здесь часть эпизодов в мае, и вот снова вернулась в эти края. 

На странице фильма в Инстаграме опубликовано видео с Михаилом Боярским, чей герой, пережив клиническую смерть, снова появился в жизни гардемаринов и снова строит им козни. Постаревший кавалер де Брильи случайно встречается с дочерью Анастасии Ягужинской и Саши Белова. Ее роль играет молодая актриса Ника Здорик.

По сценарию четвертой картины, именно дети гардемаринов становятся главными героями новой истории. Она разворачивается в Крыму в 1787 году накануне очередной Русско-Турецкой войны.

Впрочем, здесь же в Голубой бухте снимаются не только морские сцены, но и драки. Игорь Дадиани, модельер, художник по костюмам, выложил в Инстаграм видео драки с участием Михаила Мамаева, который исполняет роль Никиты Оленева. Трое гардемаринов: Корсак, Оленев и Горин – снова вместе, и сейчас в Севастополе снимаются эпизоды с их участием.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы фильма в Инстаграме

Источник: Вести.Севастополь

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