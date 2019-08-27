Съемочная группа фильма «Гардемарины IV» снова летит в Севастополь

О том, что вся съемочная группа нового фильма о гардемаринах снова летит в Севастополь, режиссер картины Светлана Дружинина сообщила прямо с борта самолета. Для своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» она сегодня записала видеообращение. Рядом с ней в кресле сидит художник по костюмам всех последних фильмов Дружининой, известный чебоксарский модельер Игорь Дадиани.

«Надеюсь, что все-таки мы выйдем на нашей прекрасной галере в море. Это самая большая задача для меня: вывести корабль в море. Посмотрим, насколько улыбнется нам Нептун”, — сказала Дружинина.

Съемки продолжения знаменитого фильма о приключениях гардемаринов проходят в Севастополе, Петербурге, Царском Селе. Часть эпизодов уже были отсняты в нашем городе в мае. Теперь на Черном море предстоит снять сцены на корабле.

Действие четвертого фильма разворачивается в 1787 году, накануне Русско-Турецкой войны. Основные действующие лица —дети гардемаринов: дочь Александра Белова и Анастасии Ягужинской и сын Алексея Корсака и Софьи Зотовой.

Кроме Голубой бухты Севастополя, съемки будут проходить на крымских виноградниках и в Воронцовском дворце в Алупке, сообщил оператор картины Анатолий Мукасей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь