С горы Аю-Даг эвакуировали женщину с травмой ноги

Поход на Аю-Даг 8 марта закончился для жительницы Крыма в больнице.

Во время прогулки по горе женщина оступилась и повредила ногу, да так, что не могла самостоятельно идти дальше. Сейчас на Аю-Даге распустились подснежники, и туда устремились тысячи отдыхающих. Там и так достаточно крутой подъем, а весной тропа, усыпанная дубовыми листьями, становится скользкой, и на ней легко получить травму.

Женщине понадобилась помощь спасателей Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС». Они оказали пострадавшей первую помощь, иммобилизовав травмированную ногу. Сотрудникам МЧС пришлось пройти полтора километра вниз по горной тропе и нести женщину на носилках к машине. У подножия горы они передали пострадавшую врачам скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь