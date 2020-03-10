С горы Аю-Даг эвакуировали женщину с травмой ноги

10 марта 2020     18
С горы Аю-Даг эвакуировали женщину с травмой ноги

Поход на Аю-Даг 8 марта закончился для жительницы Крыма в больнице.

Во время прогулки по горе женщина оступилась и повредила ногу, да так, что не могла самостоятельно идти дальше. Сейчас на Аю-Даге распустились подснежники, и туда устремились тысячи отдыхающих. Там и так достаточно крутой подъем, а весной тропа, усыпанная дубовыми листьями, становится скользкой, и на ней легко получить травму.  

Женщине понадобилась помощь спасателей Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС». Они оказали пострадавшей первую помощь, иммобилизовав травмированную ногу. Сотрудникам МЧС пришлось пройти полтора километра вниз по горной тропе и нести женщину на носилках к машине. У подножия горы они передали пострадавшую врачам скорой помощи. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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