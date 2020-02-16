С двух сторон от Крымского моста открыли посты ДПС

На автомобильных подходах к Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края и Республики Крым, появились стационарные посты ДПС.
В торжественном открытии приняли участие представители МВД, региональных органов власти и министр транспорта России Евгений Дитрих.
Посты оборудованы комплексами автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств и круглосуточного видеонаблюдения, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: УМВД по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь