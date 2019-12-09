С маршрута виа феррата украли информационный щит

Ещё один акт вандализма в Севастополе – со скалолазного маршрута виа феррата на Большой севастопольской тропе украли информационную табличку.

Об этом сообщается в группе «Горные приключения в Крыму» в соцсети ВК.

«Обращаемся ко всем, кто владеет какой-либо информацией о том, кто украл щит с точки Е. Сообщите нам, пожалуйста, в личные сообщения группы или на почту adventure@morcheka.ru», – говорится в обращении.

Тем, кто окажет помощь в поисках вандалов обещают выплатить крупное денежное вознаграждение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь