С молодыми лейтенантами ВМФ встретился командующий Черноморским флотом

Черноморский флот принял на службу 270 молодых лейтенантов. Офицеров-выпускников военных учебных заведений этого года сегодня приветствовали в Доме офицеров флота.

Лейтенанты со всей страны будут служить в морской авиации, корабельном составе, подразделениях радиоэлектронной борьбы и частях материально-технического снабжения. Молодых офицеров познакомили с традициями флота и командованием, рассказали о боевой подготовке и дали рекомендации по первым шагам в Севастополе.

«Рассказали, как правильно начать решать свои материальные и жилищные проблемы. У нас на сегодняшний день из более чем 270 офицеров 100 женаты, у 16 есть дети. Поэтому важно подсказать им, где наши детские садики, как они могут туда устроиться», – говорит Сергей Липилин, заместитель командующего Черноморским флотом.

Позже уже в частях оценят физическую и интеллектуальную подготовку молодых военнослужащих. А осенью Черноморский флот ждёт новых офицеров-выпускников. Уже сейчас известно, что их будет порядка 80 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь