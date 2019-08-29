С мыса Меганом в Крыму на пляж упал автомобиль

29 августа 2019     18
С мыса Меганом в Крыму на пляж упал автомобиль

Сегодня в 11 часов дня с обрыва мыса Меганом в Крыму сорвался вниз автомобиль «Opel Astra». Водитель припарковал машину над обрывом, но, судя по всему, не обеспечил ее фиксацию, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. Машина начала катиться и упала с высоты 12-15 метров на пляж. Внизу стояла палатка, где отдыхающим делали массаж.

«По счастливой случайности, в тот момент ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет», – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Тем не менее на место происшествия отправились спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и работники скорой помощи.

Пострадавших не было, но помощь медиков понадобилась девушке, которая отдыхала на пляже и видела, как падает автомобиль. От осознания опасности произошедшего ей стало плохо. Врачи перенесли девушку в тень и оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь.

А сотрудники МЧС приняли все меры противопожарной безопасности, чтобы автомобиль не загорелся после падения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы МЧС Республики Крым

 

Источник: Вести.Севастополь

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